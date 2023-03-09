Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк. Свое решение он объяснил ночной атакой, а также продолжительным пребыванием детей в убежищах.

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То есть школьники Ровно будут учиться онлайн, но более самостоятельно, ведь это не будут синхронные занятия с учителями. В то же время детсады в городе будут работать в обычном режиме.

Справка! Асинхронное обучение – это взаимодействие между субъектами дистанционного обучения, которое происходит с задержкой во времени. При этом используют интерактивные образовательные платформы, электронную почту, форумы, социальные сети и т.д.



Фактически это режим более самостоятельного обучения, который одновременно поддерживают учителя разным доступным способом.

Добавим, что в Киеве и области также изменили работу учебных заведений 9 марта. В КМВА отметили, что после ночной атаки школы работают в дистанционном режиме. В то же время детские сады – в режиме дежурных групп.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Что известно о ночной массированной атаке