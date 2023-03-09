Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк. Своє рішення він пояснив нічною атакою, а також тривалим перебуванням дітей у сховищах.

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Тобто школярі Рівного навчатимуться онлайн, але більш самостійно, адже це не будуть синхронні заняття з вчителями. Водночас дитсадки в місті працюватимуть у звичному режимі.

Довідка! Асинхронне навчання – це взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, що відбувається із затримкою в часі. При цьому застосовують інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо.



Фактично, це режим більш самостійного навчання, який водночас підтримують вчителі різним доступним способом.

Додамо, що у Києві та області також змінили роботу закладів освіти на 9 березня. У КМВА наголосили, що після нічної атаки школи працюють в дистанційному режимі. Водночас дитячі садочки – в режимі чергових груп.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що відомо про нічну масовану атаку