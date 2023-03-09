За рішенням керівників освітніх закладів можуть бути зміни в навчальному процесі через ракетний обстріл Києва. Зокрема, деякі школи цього дня перейшли на дистанційний формат.

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Після нічної атаки школам у всій КИївській області рекомендують працювати в дистанційному режимі. Це рішення стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Водночас дитячі садочки – в режимі чергових груп. "Централізовано зберігається змішана форма навчання", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Міський очільник Ірпеня Олекандр Маркушин заявив, що школи в місті також працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі. "Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій", – написав він.

Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Бориспільській громаді. Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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