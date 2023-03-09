По решению руководителей образовательных учреждений могут быть изменения в учебном процессе через ракетный обстрел Киева. В частности, некоторые школы в этот день перешли на дистанционный формат.

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После ночной атаки школам по всей Киевской области рекомендуют работать в дистанционном режиме. Это решение касается всех образовательных учреждений любых форм собственности.

В то же время детские сады – в режиме дежурных групп. "Централизованно сохраняется смешанная форма обучения", – сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Глава Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы в городе также будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме. "Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям", – написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Садики там будут работать в режиме дежурных групп.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Что известно о ночной атаке на Киев