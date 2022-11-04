Вони дуже шкідливі: які продукти не можна давати школярам

Якщо ви готуєте сніданок своєму школяреві, звертайте особливу увагу на продукти. Хоча би дотримуйтесь елементарних правил здорового харчування.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко наголошує: використовуйте менше солі з цукром та більше овочів і фруктів. І не дозволяйте, аби дитина їла сухий сніданок, багатий на цукор і трансжири.

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Що не можна їсти школярам

Так, Клопотенко радить давати дитині замість фруктових йогуртів, натуральний йогурт зі свіжими, замороженими чи сушеними фруктами, а також мед. Готові фруктові йогурти у банках, нагадує він, містять забагато цукру та крохмалю.

️Магазинні солодощі також не варто їсти дітям. Якщо хочете потішити свого учня ласощами, приготуйте їх самостійно. ️Солодка газована вода також є невидимим ворогом дитини. Адже ви не усвідомлюєте, що школяр споживає величезну кількість цукру.

Т️акож варто їсти більше білого нежирного м'яса і менше жирного червоного. Організм дитини легше його засвоюватиме. При цьому м'ясо пробуйте не смажити, а запікати.

Навіщо потрібні ці правила: від харчування залежить психологічне та фізичне здоров'я людини,

– наголошує Клопотенко.

І додає, що правильно харчуєтеся покращує роботу тіла, мозку і психіки. А зараз нам всім, як ніколи, треба турбуватися про себе і своїх дітей️.

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Як зберегти психічне здоров'я

Для дітей, вчителів та батьків розробили окремі рекомендації.

Дітям варто:

дотримуватися режиму дня;

мати вільний від навчання час;

мати хороших друзів та із задоволенням спілкуватися з однокласниками;

довіряти батькам та педагогам;

любити, цінувати та поважати себе;

розвивати свої навички та здібності.

Батькам варто: