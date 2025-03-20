Точно не "соска" і не "пустушка": як українською назвати речі для немовлят
- У статті обговорюється правильне українське вживання назв дитячих речей, таких як "пустушка" та "соска".
- Підкреслюється важливість заміни русизмів на українські відповідники для розвитку дітей в україномовному середовищі.
У словничок молодих мам входять нові слова з побуту немовлят, але не варто вживати їх на російський штиб.
А як же вони звучатимуть українською у рубриці "Антисуржик. говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @anichka.finyk.
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Як дитячі речі називаються українською
З появою немовляти в домі, до нашого словничка входять нові слова, які не використовували часто. Але й сюди закралися русизми. Певно, усі знають такі предмети, як "пустушка" та "соска". Проте, звучать вони якось не по-українськи.
Розповідаємо молодим батькам, як найнеобхідніші речі для немовлят будуть українською:
- не пустишка/пустушка – а пипка, мізюк, кукла чи дурик/дурник;
- не соска – а смочок (бо не сосати, а смоктати);
- або ж не соска – а цмулик (від слова цмулити – пити маленькими ковточками).
- не бутилочка – а пляшечка;
- не подгузник – а підгузок (від слова гузиця – попа);
- не погрємушка – а брязкальце;
- не пельонка – а пелючка чи сповиток;
- не распашонка – а сорочечка;
- не ползунки – а повзунки;
- не кроватка – а ліжечко;
- не коляска – а візочок.
А колискою називають ліжечко, яке можна гойдати-колисати, раніше їх підвішувати до стелі. Синонімом до нього є слово – люлька.
Дитячі речі українською: дивіться відео
А ще читайте їм казки та співайте колискові! Цінуйте час з дітьми – адже вони так швидко виростають!
Замініть русизми на українські відповідники і нехай ваші дітки ростуть в оточення української мови з народження та будуть здорові. І розпочати варто з імен, їх правильного звучання українською, як, наприклад, чому українською не Славік, Владік і Марік.
Дитячі речі українською / Мова – ДНК нації
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