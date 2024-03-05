Реформа дошкільної освіти: що зміниться для дітей, батьків та вихователів

В Україні планують реалізувати реформу дошкільної освіти. Зокрема, діти повинні отримувати сучасні та якісні знання у садках.

В Освітньому комітеті Верховної Ради вже завершили роботу над підготовкою до другого читання відповідного законопроєкту. У парламент на розгляд документ подадуть незабаром.

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти

Зміни передбачають формування гідного ставлення до вихователів. Очільник підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Освітнього комітету ВРУ Володимир Воронов зазначив, що вихователі отримають:

56 днів щорічної оплачуваної відпустки;

скорочений робочий час;

помірне педагогічне навантаження;

збільшення фінансування від громади.

Батьки натомість зможуть віддавати малюків у садок з 3 місяців, а для дітей буде працювати механізм освітнього розвитку від народження. Крім того, в країні мають з'явитися мобільні дитячі садки для дошкільнят з віддалених населених пунктів,

– повідомив нардеп.

Також в Україні створять Центри підтримки батьків. Вони мають запрацювати у кожній територіальній громаді. Дорослі у них зможуть отримати педагогічну та психологічну допомогу.

Там можна буде отримати консультацію, пройти спеціалізовані курси та семінари, обмінятися досвідом з іншими батьками,

– зазначив Воронов.