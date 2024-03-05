Реформа дошкільної освіти: що зміниться для дітей, батьків та вихователів
Джерело:Урядовий портал
В Україні планують реалізувати реформу дошкільної освіти. Зокрема, діти повинні отримувати сучасні та якісні знання у садках.
В Освітньому комітеті Верховної Ради вже завершили роботу над підготовкою до другого читання відповідного законопроєкту. У парламент на розгляд документ подадуть незабаром.
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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти
Зміни передбачають формування гідного ставлення до вихователів. Очільник підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Освітнього комітету ВРУ Володимир Воронов зазначив, що вихователі отримають:
- 56 днів щорічної оплачуваної відпустки;
- скорочений робочий час;
- помірне педагогічне навантаження;
- збільшення фінансування від громади.
Батьки натомість зможуть віддавати малюків у садок з 3 місяців, а для дітей буде працювати механізм освітнього розвитку від народження. Крім того, в країні мають з'явитися мобільні дитячі садки для дошкільнят з віддалених населених пунктів,
– повідомив нардеп.
Також в Україні створять Центри підтримки батьків. Вони мають запрацювати у кожній територіальній громаді. Дорослі у них зможуть отримати педагогічну та психологічну допомогу.
Там можна буде отримати консультацію, пройти спеціалізовані курси та семінари, обмінятися досвідом з іншими батьками,
– зазначив Воронов.
- Раніше ми розповідали, яким буде освітній простір у дитсадках після втілення у життя реформи дошкілля.