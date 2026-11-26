У школах з'являться спостерігачі за реформою НУШ: українці розкритикували ініціативу
В Україні навчають спостерігачів у межах проєкту "НУШ у класі". Вони фіксуватимуть, як реформа проявляється у щоденній взаємодії вчителя та учнів.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Наступного року втілюватимуть у життя завершальний етап НУШ – реформу старшої профільної школи.
Що відомо про навчання спостерігачів за реформою НУШ?
Раніше у МОН розповідали, що запускають проєкт "НУШ у класі" для дослідження вчительських практик. Він має на меті з'ясувати, як реформа працює на практиці, знайти шляхи її поступу надалі.
Команда експертів для цього адаптує міжнародний інструмент та підготує і сертифікує незалежних експертів, які спостерігатимуть за уроками у 150 пілотних академічних ліцеях. На основі цього проаналізують:
культуру класу;
якість пояснення матеріалу;
соціально-емоційні навички.
Зверніть увагу! Чого варто очікувати старшокласникам, громадам та учителям від реформи, як у нашій державі готуються до старту "Профільної", які є виклики, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Хто стане експертами-спостерігачами?
До складу когорти експертів-спостерігачів увійдуть фахівці, які:
мають досвід проведення педагогічної супервізії та наставництва;
обізнані з особливостями впровадження НУШ у старшій профільній школі.
Усі зібрані дані аналізуватимуть виключно в узагальненому вигляді для всієї країни.
У МОН вважають, що дослідження допоможе краще зрозуміти особливості сучасного викладання та потреби педагогів.
Спостерігачі не втручатимуться в урок та не повинні робити висновків про професійність учителя. Їхнє завдання – використовуючи спільні критерії, чітко зафіксувати практики, які надалі допоможуть побачити загальну картину, резюмували у МОН.
Що кажуть українці?
Українці здебільшого критикують таку ініціативу. Ось що пишуть:
Оце дожилися! А чому б рядовому вчителю хоч один урок не побути спостерігачем у "спостерігачів"? Я, наприклад, хотіла б у них побачити щось розумне чи нове, ( а головне – потрібне дітям ) після майже 40 років своєї роботи у школі…
Напевно, не існує жодної такої професії як вчитель, якого всіма способами хочуть принизити. Цього разу МОН вигадало "спостерігачів".
Спостерігати є кому, а ось працювати … Нехай краще прийдуть у реальні класи із майстер-класами, а ми будемо уважно спостерігати.
Агенти зникли, готують спостерігачів. А уроки читають сімдесятилітні. Чому немає статистики, скільки цьогорічних випускників педвишів пішло працювати у школи?
Думки українців про ініціативу МОН / скриншот
Раніше ми інформували, що в Україні готують 10 тисяч кар’єрних радників: учнів яких класів та чого навчатимуть.