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Радники допомагатимуть школярам у виборі майбутньої професії. Про це журналістам у межах форуму "Реформа старшої профільної школи: можливості і виклики для громад" розповіла менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак, інформує 24 Канал.

Чому в Україні готують кар'єрних радників?

Полторак зауважила: ідея профільної школи у тому, щоб діти на рівні академічного ліцею вже в 10, 11, 12 класі знайомились з різними професіями, спеціальностями в закладах вищої освіти.

На сьогодні заклади освіти, академічні ліцеї, готуються до старту реформи 1 вересня 2027 року: формують профілі та педагогічні команди, які ці профілі забезпечуватимуть. Наразі в Україні сформували мережу з 2090 академічних ліцеїв.

У старшій школі (10 – 12 класи) учні обиратимуть для вивчення майже 60% предметів. Але перед цим у 9 класі їм треба обрати освітній профіль. Профілі можуть бути різні– каже Полторак.

За її словами, щоб цей вибір був усвідомленим, в Україні створюють систему профорієнтації дітей та підлітків. На сьогодні готують 10 тисяч кар'єрних радників. Вони працюватимуть у 7, 8, 9 класах і допомагатимуть дитині у виборі майбутньої професії.

Дуже важливо розуміти, як працює ринок праці, які є можливості сьогодні від роботодавців, які можливості надає українська економіка. Тому до національного пілоту залучають не лише школи, а й громади і дуже багато роботодавців– акцентує експертка.

І додає, що дефіцит на ринку праці такий великий, що роботодавці готові працювати з дітьми, починаючи зі шкільної лави. І це вже відбувається.

Що вивчатимуть педагоги?

За даними вищезгаданого проєкту, кар’єрні освітні радники працюватимуть у кожній школі й допомагатимуть дітям та підліткам із професійним вибором, починаючи із 7 класу.

Під час навчання педагоги вивчатимуть:

як враховувати інтереси, здібності та потреби кожної дитини;

як створити та розвивати систему профорієнтації та кар’єрного консультування у школі;

як налагоджувати співпрацю освіти, влади та бізнесу;

які методики та підходи допомагають учням і ученицям визначитися з майбутньою професією, а також багато інших актуальних тем.

Підготовку кар’єрних освітніх радників здійснюватимуть понад 160 менторів, які вже пройшли відповідне навчання.