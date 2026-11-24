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Советники будут помогать школьникам в выборе будущей профессии. Об этом журналистам в рамках форума "Реформа старшей профильной школы: возможности и вызовы для общин" рассказала менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в осуществлении, планировании и реализации реформы старшей профильной школы, Валентина Полторак, сообщает 24 Канал.

Почему в Украине готовят карьерных консультантов?

Полторак отметила: идея профильной школы заключается в том, чтобы дети на уровне академического лицея уже в 10, 11, 12 классе знакомились с различными профессиями и специальностями в высших учебных заведениях.

На сегодняшний день учебные заведения, академические лицеи, готовятся к запуску реформы 1 сентября 2027 года: формируют профили и педагогические команды, которые будут обеспечивать работу этих профилей. В настоящее время в Украине сформирована сеть из 2090 академических лицеев.

В старшей школе (10–12 классы) ученики будут выбирать для изучения почти 60 % предметов. Но перед этим в 9 классе им нужно выбрать образовательный профиль. Профили могут быть разные– говорит Полторак.

По ее словам, чтобы этот выбор был осознанным, в Украине создают систему профориентации детей и подростков. На сегодняшний день готовят 10 тысяч карьерных консультантов. Они будут работать в 7, 8, 9 классах и помогать ребенку в выборе будущей профессии.

Очень важно понимать, как работает рынок труда, какие возможности сегодня предлагают работодатели, какие возможности предоставляет украинская экономика. Поэтому к национальному пилотному проекту привлекают не только школы, но и общины, а также очень много работодателей– подчеркивает эксперт.

И добавляет, что дефицит на рынке труда такой большой, что работодатели готовы работать с детьми, начиная со школьной скамьи. И это уже происходит.

Чему будут учиться педагоги?

По данным вышеупомянутого проекта, консультанты по карьерному образованию будут работать в каждой школе и помогать детям и подросткам с профессиональным выбором, начиная с 7 класса.

В ходе обучения педагоги будут изучать:

как учитывать интересы, способности и потребности каждого ребенка;

как создать и развивать систему профориентации и карьерного консультирования в школе;

как налаживать сотрудничество между сферой образования, властями и бизнесом;

какие методики и подходы помогают ученикам и ученицам определиться с будущей профессией, а также многие другие актуальные темы.

Подготовку карьерных образовательных консультантов будут осуществлять более 160 менторов, которые уже прошли соответствующее обучение.