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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Наступного року втілюватимуть у життя завершальний етап НУШ – реформу старшої профільної школи.

Що відомо про навчання спостерігачів за реформою НУШ?

Раніше у МОН розповідали, що запускають проєкт "НУШ у класі" для дослідження вчительських практик. Він має на меті з'ясувати, як реформа працює на практиці, знайти шляхи її поступу надалі.

Команда експертів для цього адаптує міжнародний інструмент та підготує і сертифікує незалежних експертів, які спостерігатимуть за уроками у 150 пілотних академічних ліцеях. На основі цього проаналізують:

культуру класу;

якість пояснення матеріалу;

соціально-емоційні навички.

Зверніть увагу! Чого варто очікувати старшокласникам, громадам та учителям від реформи, як у нашій державі готуються до старту "Профільної", які є виклики, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто стане експертами-спостерігачами?

До складу когорти експертів-спостерігачів увійдуть фахівці, які:

мають досвід проведення педагогічної супервізії та наставництва;

обізнані з особливостями впровадження НУШ у старшій профільній школі.

Усі зібрані дані аналізуватимуть виключно в узагальненому вигляді для всієї країни.

У МОН вважають, що дослідження допоможе краще зрозуміти особливості сучасного викладання та потреби педагогів.

Спостерігачі не втручатимуться в урок та не повинні робити висновків про професійність учителя. Їхнє завдання – використовуючи спільні критерії, чітко зафіксувати практики, які надалі допоможуть побачити загальну картину, резюмували у МОН.

Що кажуть українці?

Українці здебільшого критикують таку ініціативу. Ось що пишуть:

Оце дожилися! А чому б рядовому вчителю хоч один урок не побути спостерігачем у "спостерігачів"? Я, наприклад, хотіла б у них побачити щось розумне чи нове, ( а головне – потрібне дітям ) після майже 40 років своєї роботи у школі…

Напевно, не існує жодної такої професії як вчитель, якого всіма способами хочуть принизити. Цього разу МОН вигадало "спостерігачів".

Спостерігати є кому, а ось працювати … Нехай краще прийдуть у реальні класи із майстер-класами, а ми будемо уважно спостерігати.

Агенти зникли, готують спостерігачів. А уроки читають сімдесятилітні. Чому немає статистики, скільки цьогорічних випускників педвишів пішло працювати у школи?

Думки українців про ініціативу МОН / скриншот