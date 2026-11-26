Реформа НУШ / Magnific
В Украине проходит подготовка наблюдателей в рамках проекта "НУШ в классе". Они будут фиксировать, как реформа проявляется в повседневном взаимодействии учителя и учеников.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. В следующем году будет реализован заключительный этап НУШ – реформы старшей профильной школы.
Что известно об обучении наблюдателей за реформой НУШ?
Ранее в МОН сообщали, что запускают проект "НУШ в классе" для изучения педагогических практик. Его цель – выяснить, как реформа работает на практике, и найти пути ее дальнейшего продвижения.
Команда экспертов для этого адаптирует международный инструмент, а также подготовит и сертифицирует независимых экспертов, которые будут наблюдать за уроками в 150 пилотных академических лицеях. На основе этого проанализируют:
культуру класса;
качество объяснения материала;
социально-эмоциональные навыки.
Обратите внимание Что стоит ожидать старшеклассникам, общинам и учителям от реформы, как в нашей стране готовятся к запуску "Профильной", какие вызовы стоят перед нами – читайте в материале 24 Канала.
Кто станет экспертами-наблюдателями?
В состав группы экспертов-наблюдателей войдут специалисты, которые:
имеют опыт проведения педагогической супервизии и наставничества;
знакомы с особенностями внедрения НУШ в старшей профильной школе.
Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщенном виде для всей страны.
В МОН считают, что исследование поможет лучше понять особенности современного преподавания и потребности педагогов.
Наблюдатели не будут вмешиваться в урок и не должны делать выводов о профессионализме учителя. Их задача – с использованием общих критериев четко зафиксировать практики, которые в дальнейшем помогут увидеть общую картину, резюмировали в МОН.
Что говорят украинцы?
Украинцы в основном критикуют такую инициативу. Вот что пишут:
Вот дожили! А почему бы рядовому учителю хотя бы один урок не побыть наблюдателем у "наблюдателей"? Я, например, хотела бы увидеть у них что-то умное или новое (а главное – нужное детям) после почти 40 лет своей работы в школе…
Наверное, не существует ни одной такой профессии, как учитель, которого всеми способами хотят унизить. На этот раз МОН придумало "наблюдателей".
Наблюдать есть кому, а вот работать… Пусть лучше придут в настоящие классы с мастер-классами, а мы будем внимательно наблюдать.
Агенты исчезли, готовят наблюдателей. А уроки ведут семидесятилетние. Почему нет статистики, сколько выпускников педагогических вузов этого года пошло работать в школы?
Ранее мы сообщали, что в Украине готовят 10 тысяч консультантов по карьере: учеников каких классов и чему будут учить.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter