Кабмін повернув державну субвенцію на НУШ: на що виділяють кошти

Український уряд відновив державну субвенцію на Нову українську школу. Її сума становить 473,3 мільйона гривень.

Кошти вдалося виручили завдяки залишку освітньої субвенції. Їх скерують, зокрема, на підтримку реформи НУШ.

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Уряд повернув субвенцію на НУШ

Через повномасштабну війну частину видатків на освіту скерували на потреби армії. Тож фінансування впровадження реформи НУШ зупинили. Однак ще з вересня 2021 року 145 шкіл розпочали пілотувати нові освітні методики у базовій школі відповідно до Концепції НУШ. Щоби забезпечити безперервність навчання за новими освітніми програмами, продовжити пілотування та підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансування.

Кошти держсубвенції підуть на:

закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів НУШ (256,4 мільйона гривень);

закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (113,2 мільйона гривень);

придбання навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних класів (43,7 мільйона гривень);

підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників шкіл, в яких триває навчання за стандартом НУШ, та підготовку тренерів-педагогів (60 мільйонів гривень).

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