Средства удалось выручить благодаря остатку образовательной субвенции. Их направят, в частности, в поддержку реформы НУШ.

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Правительство вернуло субвенцию на НУШ

Из-за полномасштабной войны часть расходов на образование было направлено на нужды армии. Так что финансирование внедрения реформы НУШ остановили. Однако с сентября 2021 года 145 школ начали пилотировать новые образовательные методики в базовой школе в соответствии с Концепцией НУШ. Чтобы обеспечить непрерывность обучения по новым образовательным программам, продолжить пилотирование и подготовку педагогических работников, правительство возобновило финансирование.

Средства госсубвенции пойдут на:

закупку средств обучения для 5 – 6 классов НУШ (256,4 миллиона гривен);

закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования, мебели для учебных кабинетов для пилотных классов (113,2 миллиона гривен);

приобретение учебной и учебно-методической литературы для пилотных классов (43,7 миллиона гривен);

повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей школ, где идет обучение по стандарту НУШ, и подготовку тренеров-педагогов (60 миллионов гривен).

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Что известно о НУШ в Украине