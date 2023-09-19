Кошти вдалося виручили завдяки залишку освітньої субвенції. Їх скерують, зокрема, на підтримку реформи НУШ.

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Уряд повернув субвенцію на НУШ

Через повномасштабну війну частину видатків на освіту скерували на потреби армії. Тож фінансування впровадження реформи НУШ зупинили. Однак ще з вересня 2021 року 145 шкіл розпочали пілотувати нові освітні методики у базовій школі відповідно до Концепції НУШ. Щоби забезпечити безперервність навчання за новими освітніми програмами, продовжити пілотування та підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансування.

Кошти держсубвенції підуть на:

закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів НУШ (256,4 мільйона гривень);

закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (113,2 мільйона гривень);

придбання навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних класів (43,7 мільйона гривень);

підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників шкіл, в яких триває навчання за стандартом НУШ, та підготовку тренерів-педагогів (60 мільйонів гривень).

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Що відомо про НУШ в Україні