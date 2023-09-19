Кошти вдалося виручили завдяки залишку освітньої субвенції. Їх скерують, зокрема, на підтримку реформи НУШ.
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Уряд повернув субвенцію на НУШ
Через повномасштабну війну частину видатків на освіту скерували на потреби армії. Тож фінансування впровадження реформи НУШ зупинили. Однак ще з вересня 2021 року 145 шкіл розпочали пілотувати нові освітні методики у базовій школі відповідно до Концепції НУШ. Щоби забезпечити безперервність навчання за новими освітніми програмами, продовжити пілотування та підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансування.
Кошти держсубвенції підуть на:
- закупівлю засобів навчання для 5 – 6 класів НУШ (256,4 мільйона гривень);
- закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (113,2 мільйона гривень);
- придбання навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних класів (43,7 мільйона гривень);
- підвищення кваліфікації керівників, заступників керівників шкіл, в яких триває навчання за стандартом НУШ, та підготовку тренерів-педагогів (60 мільйонів гривень).
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.
- Міністерство освіти і науки продовжить реформувати середню освіту.