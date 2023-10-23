Коли в Україні скасують заочну форму навчання

В Україні скасують заочну та вечірню форми навчання у вишах. Зміни набудуть чинності вже у 2024 році.

При цьому цим формам навчання уже знайшли заміну. Такі зміни передбачає ухвалений Кабміном законопроєкт.

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Коли в Україні скасують заочне навчання

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що заочну та вечірню форми навчання замінить дистанційка.

Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року,

– заявив посадовець.

Він при цьому назвав заочне навчання радянським рудиментом. Також заявив, що дистанційка продемонструвала свою ефективність. Натомість в Україні не потрібне купування дипломів та освіта "для галочки".

У міністерстві освіти і науки України додали, що студенти, які здобувають освіту на заочній та вечірній формі, зможуть завершити навчання у цьому форматі. Однак уже з 2024 року вступ буде можливим лише на дистанційну або денну форми.