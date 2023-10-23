Студенти зможуть закінчити навчання у виші раніше

Студенти вишів в Україні зможуть самостійно регулювати термін навчання. Зокрема, матимуть право пришвидшити здобуття освіти.

Це правило стосуватиметься контрактників. Такі зміни передбачає погоджений урядом законопроєкт, який погоджує фундаментальні зміни у сфері вищої освіти.

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Студенти зможуть самостійно регулювати терміни навчання

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував, що згодом студенти, які здобувають освіту в українських ЗВО за контрактом, зможуть регулювати термін навчання.

Так, студенти матимуть право, до прикладу, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат не за 4, а за 3 роки. Або ж навпаки – здобути відповідний ступінь за 6 років.

На думку посадовця, така зміна дасть можливість студентам формувати зручний графік, аби мати змогу ще й працювати чи зосереджуватись більше на конкретних предметах.

У Міносвіти при цьому уточнили, що річне навчальне навантаження становитиме 30 – 80 кредитів ЄКТС замість жорстких 60. Тож студенти самі зможуть розподіляти кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.