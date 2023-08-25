1,5 мільярда на НУШ, реформа дошкілля, осучаснення шкіл: як зміниться система освіти України

В Україні реформують систему дошкільної освіти, запровадять нові стандарти у школах, змінять формат оплати праці вчителів. Загалом на систему освіти чекає чимало змін.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час серпневої конференції для освітян розповів, як зміниться українська система освіти. Про основні новації розповідає 24 Канал.

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Як зміниться українська система освіти

Міністр наголосив: освітня інфраструктура в Україні має бути безпечною та сучасною. МОН над цим працює. Як і над формуванням нової культури, змістом освіти та методологією. За словами Лісового, суспільство очікує на модернізацію, треба оновлювати систему освіти, яку Україна успадкувала від Радянського Союзу.

Також очільник МОН нагадав про роботу над Візією майбутнього освіти і науки та наголосив, що освіта має бути спрямована на людину – вільну, креативну, націлену на систему цінностей демократичного суспільства.

Сьогодні у нас є шанс і можливість (для змін та інновацій, – 24 Канал). Величезні інвестиції будуть іти у відбудову України. І перше та важливе, що має відбудовуватися, – це заклади освіти,

– акцентував Лісовий.

Міністр повідомив, що триває робота, зокрема, щодо трансформації системи дошкілля та реформації шкіл.

Як трансформують систему дошкілля

Лісовий додав, що дошкільній освіті МОН приділяє особливу увагу – за дорученням президента. При цьому дитсадки повинні бути спрямовані на закладення ядра для подальшого розвитку дитини, вважає посадовець.

Ключові зміни – перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, гарантоване місце у закладі дошкільної освіти, нова система оплати праці педагога-дошкільника. Знаємо про дефіцит кадрів. Хочемо зробити доступ до цієї професії легким і швидким тощо. Вперше, мабуть, в історії МОН, є заступник з дошкільної освіти – Євгенія Смірнова,

– розповів міністр освіти.

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Що передбачає реформа шкільної освіти і мережі

Школи, за словами Лісового, повинні бути середовищем креативу та розвитком і соціалізації особистості.

Продовжуємо реформу НУШ – 1,5 мільярда (гривень на цю реформу, – 24 Канал) передбачено у бюджеті. Навчаємо педагогів, закуповуємо обладнання, прагнемо трансформувати шкільний простір. Хочемо, щоб у школах були простори для розвитку. Це історичний шанс України – збудувати модерні школи! Інвестиції дадуть таку можливість,

– наголосив Лісовий.

І розповів про укладений договір щодо розробки нових проєктів дитсадків і шкіл. Перш за все ці проєкти МОН спрямує на реконструкцію "радянських" закладів освіти.

Триває робота і над новими стандартами старшої профільної школи. Створення сучасної активної мережі закладів – це той виклик, який стоїть перед нами,

– уточнив міністр.

Які ще будуть новації у сфері освіти

Лісовий також додав, що у планах Міносвіти – зміна принципів підбору та навчання освітян, цифровізація і моніторинг системи освіти, зміна принципів оплати праці, а також профтехосвіта, яка має стати середовищем для професійного та соціального зростання і чіткої профорієнтації.

До слова, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зі свого боку акцентував, що потрібно продовжувати впроваджувати НУШ, здійснювати моніторингові дослідження, дбати про безпеку дітей та вчителів, трансформувати навчальні заклади і зробити їх "просторами свободи", а також змінити правила нарахування зарплати освітян.

Працюємо над тим, щоби якомога більше учнів розпочали навчальний рік офлайн,

– резюмував віцепрем'єр.