Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 25 серпня під час серпневої конференції для освітян розповів також, що ключовими напрямами трансформації будуть і такі як освітній менеджмент, оплата праці педагога, система та мережа закладів освіти і зміст та сенси освіти.

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Федоров презентував бачення майбутнього освіти і науки

За словами Федорова, кожен українець повинен мати змогу стати тим, ким він хоче бути. Натомість професія вчителя має стати найпрестижнішою в Україні. При цьому Федоров анонсував зміну систему оплати праці освітян.

Посадовець також розповів, що МОН продовжить реформу НУШ та відповідно формування актуальної мережі освітніх закладів.

Також Федоров назвав цінності майбутньої освіти:

свобода, самореалізація саморозвиток;

навчання та професійний ріст протягом життя;

перехід від завчання до генерування ідей.

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В Україні запустять освітню "Мрію"

Віцепрем'єр також анонсував запуск освітньої "Мрії". Пілотний проєкт мають намір презентувати наприкінці осені – на початку зими.

Це буде перший у світі інноваційний цифровий продукт такого плану. Її складовими стануть гейміфікація навчання, безпека, фідбек, доступ до неформальних знань, гейміфікація реформи, натхнення та цілепокладання, саморозвиток, індивідуальна освітня траєкторія, edStore. На основі ШІ та індивідуальної освітньої траєкторії дитині будуть пропонувати релевантний освітній контент,

– акцентував Федоров.