Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 25 августа во время августовской конференции для педагогов рассказал также, что ключевыми направлениями трансформации будут и такие как образовательный менеджмент, оплата труда педагога, система и сеть учебных заведений и содержание и смыслы образования.

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Федоров представил видение будущего образования и науки

По словам Федорова, каждый украинец должен иметь возможность стать тем, кем он хочет быть. Профессия учителя должна стать самой престижной в Украине. При этом Федоров анонсировал изменение системы оплаты труда педагогов.

Чиновник также рассказал, что МОН продолжит реформу НУШ и соответственно формирование актуальной сети образовательных учреждений.

Также Федоров назвал ценности будущего образования:

свобода, самореализация саморазвития;

обучение и профессиональный рост в течение жизни;

переход от заучения к генерированию идей.

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В Украине запустят образовательную "Мрию"

Вице-премьер также анонсировал запуск образовательной "Мрии". Пилотный проект намерены презентовать в конце осени – начале зимы.

Это будет первый в мире инновационный цифровой продукт такого плана. Ее составляющими станут геймификация обучения, безопасность, фидбек, доступ к неформальным знаниям, геймификация реформы, вдохновение и целеполагание, саморазвитие, индивидуальная образовательная траектория, edStore. На основе ИИ и индивидуальной образовательной траектории ребенку будут предлагать релевантный образовательный контент,

– акцентировал Федоров.