1,5 миллиарда на НУШ, реформа дошколья, осовременивание школ: как изменится образование Украины

В Украине реформируют систему дошкольного образования, введут новые стандарты в школах, изменят формат оплаты труда учителей. В целом систему образования ждет немало изменений.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 25 августа во время августовской конференции для педагогов рассказал, как изменится украинская система образования. Об основных новациях рассказывает 24 Канал.

Важно Лисовой анонсировал повышение и новый формат оплаты труда учителям и директорам школ

Как изменится украинская система образования

Министр подчеркнул: образовательная инфраструктура в Украине должна быть безопасной и современной. МОН над этим работает. Как и над формированием новой культуры, содержанием образования и методологией. По словам Лисового, общество ожидает модернизации, нужно обновлять систему образования, которую Украина унаследовала от Советского Союза.

Также глава МОН напомнил о работе над Визией будущего образования и науки и подчеркнул, что образование должно быть направлено на человека – свободного, креативного, нацеленного на систему ценностей демократического общества.

Сегодня у нас есть шанс и возможность (для изменений и инноваций, – 24 Канал). Огромные инвестиции будут ити на восстановление Украины. И первое важное, что должно восстанавливаться, – это учебные заведения,

– акцентировал Лисовой.

Министр сообщил, что продолжается работа, в частности, по трансформации системы дошколя и реформации школ.

Как трансформируют систему дошколья

Лисовой добавил, что дошкольному образованию МОН уделяет особое внимание – по поручению президента. При этом садики должны быть направлены на закладывание ядра для дальнейшего развития ребенка, считает чиновник.

Ключевые изменения – переход от принципов ухода к принципам развития ребенка, гарантированное место в учебном заведении, новая система оплаты труда педагога-дошкольника. Знаем о дефиците кадров. Хотим сделать доступ к этой профессии легким и быстрым. Впервые, пожалуй, в истории МОН есть заместитель по дошкольному образованию – Евгения Смирнова,

– рассказал министр образования.

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Что предполагает реформа школьного образования и сети

Школы, по словам Лисового, должны быть средой креатива и развитием и социализации личности.

Продолжаем реформу НУШ – 1,5 миллиарда (гривен на эту реформу, – 24 Канал) предусмотрено в бюджете. Обучаем педагогов, закупаем оборудование, стремимся трансформировать школьное пространство. Хотим, чтобы в школах были просторы для развития. Это исторический шанс Украины – построить современные школы! Инвестиции дадут такую возможность,

– подчеркнул Лисовой.

И рассказал о заключенном договоре о разработке новых проектов садиков и школ. Прежде всего, эти проекты МОН направит на реконструкцию "советских" учебных заведений.

Продолжается работа и над новыми стандартами старшей профильной школы. Создание современной активной сети заведений – это тот вызов, который стоит перед нами,

– уточнил министр.

Какие еще будут новации в сфере образования

Лисовой добавил, что в планах Минобразования – изменение принципов подбора и обучения педагогов, цифровизация и мониторинг системы образования, изменение принципов оплаты труда, а также профтехобразование, которое должно стать средой для профессионального и социального роста и четкой профориентации.

К слову, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров со своей стороны акцентировал, что нужно продолжать внедрять НУШ, осуществлять мониторинговые исследования, заботиться о безопасности детей и учителей, трансформировать учебные заведения и сделать их "пространствами свободы", а также изменить правила начисления зарплаты педагогов.

Работаем над тем, чтобы как можно больше учеников начали учебный год офлайн,

– резюмировал вице-премьер.