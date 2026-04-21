Ректор Могилянки розповів про важливу шкільну реформу, яка вплине на вищу освіту

З 2027 року в Україні повноцінно запрацює реформа старшої школи. Учні вчитимуться вже 12 років.

Цей перехід є необхідним і відповідає сучасним викликам. Однак ця реформа змінить не лише школу, а й систему вищої освіти, розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.

Чому Україна переходить на 12-річну освіту?

Ректор Могилянки заявив, що збільшення тривалості навчання є логічним кроком, адже зараз треба більше часу для підготовки учнів. І додав, що 12-річна модель вже давно є стандартом у більшості країн Європи. Натомість 11-річна освіта є лише в Росії та Білорусі.

Реформа зачепить і вищу освіту. Зокрема, із 2027 року Україна переходить до профільної школи, що може змінити структуру бакалаврату. Йдеться про можливу появу трирічних програм поряд із традиційними чотирирічними. Водночас остаточні наслідки цих змін для університетів поки що не визначені,

– розповів Квіт.

При цьому він зауважив, що у 2029 – 2030 роках частина випускників залишиться у 12 класі, а це вплине на набір до вишів. Тому уряд має мати план подолання таких викликів.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Чи зросте конкуренція між вишами?

Через демографічні зміни, зазначив Квіт, українські виші змушені будуть активніше конкурувати за вступників. Тому основним стане якість освітніх програм.

Ректор Могилянки каже, що сучасна школа повинна формувати не лише академічні знання, а й уміння мислити, ухвалювати рішення та відповідальність. Вони й визначатимуть ефективність освітньої системи в умовах швидких змін.

Як зміниться освітня модель в Україні?