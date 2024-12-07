Чи зможуть учні 1–4 класів харчуватися безоплатно у школах у 2025 році

Кабмін продовжить допомагати організовувати безоплатне гаряче харчування для учнів початкової школи з січня 2025 року місцевим громадам. Для цього у держбюджеті заклали 2,9 мільярда гривень.

Кошти пропорційно розподілять між громадами у формі державної субвенції. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Учні початкової школи харчуватимуться у школах безоплатно

МОН вже готує новий Порядок використання субвенції з урахуванням зауважень і коментарів, що виникли під час організації харчування та використання субвенції у 2024 році. Відповідну Постанову має ухвалити уряд у грудні, щоб з січня 2025 року всі громади могли використати субвенцію на харчування учнів початкової школи.

Також Президент України ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши нею школярів 5 – 11 (12) класів. Реалізацію запланували на 2025 – 2026 навчальний рік. Це має стати важливим кроком в забезпеченні здорового харчування для школярів у всій Україні.

У жовтні 2024 року уряд спрямував 2 мільярди гривень на організацію безоплатного гарячого харчування для початкової школи. Станом на кінець листопада 93% закладів освіти скористалися коштами субвенції та запровадили безоплатне харчування для учнів 1 – 4 класів.

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Що відомо про реформу шкільного харчування