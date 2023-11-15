Менше солі й цукру – більше фруктів і зелені: як у школах впроваджують здорове харчування
Джерело:ТСН
У школах України продовжують втілювати у життя реформу харчування. Раціон передбачає менше солі та цукру та більше фруктів і зелені.
Діти тепер їдять корисну їжу. Однак ціни на страви у шкільних їдальнях зросли.
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Як впроваджують реформу харчування у школах України
У луцькому ліцеї №27 учні вже другий рік поспіль можуть їсти рибу, м'ясо й овочі. Напівфабрикати, ковбаси і сосиски у меню відсутні. Діти стравами задоволені. Меню при цьому розписують на місяць уперед. Воно тепер містить менше солі й цукру, а більше – зелені та фруктів. Хоча кухарі й зізналися: готувати за новими рецептами було складно.
У спеціалізованій школі №127 у Києві перейшли на новий раціон три роки тому. Так, учням довелося відвикати від сухариків й чипсів.
Заміна борошна на овочі та корисні крупи, відмова від шкідливих сосисок вплинула і на вартість страв. Ціни тепер вищі.
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Що відомо реформу системи шкільного харчування
- Реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
- З 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
- Його розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
- Так, у меню з'явилися шпундра, банош, львівський сирник.
- Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.
- До слова, уряд недавно схвалив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки.