У школах України продовжують втілювати у життя реформу харчування. Раціон передбачає менше солі та цукру та більше фруктів і зелені.

Діти тепер їдять корисну їжу. Однак ціни на страви у шкільних їдальнях зросли.

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Як впроваджують реформу харчування у школах України

У луцькому ліцеї №27 учні вже другий рік поспіль можуть їсти рибу, м'ясо й овочі. Напівфабрикати, ковбаси і сосиски у меню відсутні. Діти стравами задоволені. Меню при цьому розписують на місяць уперед. Воно тепер містить менше солі й цукру, а більше – зелені та фруктів. Хоча кухарі й зізналися: готувати за новими рецептами було складно.

У спеціалізованій школі №127 у Києві перейшли на новий раціон три роки тому. Так, учням довелося відвикати від сухариків й чипсів.

Заміна борошна на овочі та корисні крупи, відмова від шкідливих сосисок вплинула і на вартість страв. Ціни тепер вищі.

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Що відомо реформу системи шкільного харчування