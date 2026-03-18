"Не додатковий рік": Лісовий розповів, чому реформа старшої школи є важливою

З 2027 року у нашій державі повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Навчання триватиме вже 12 років.

Зараз відбувається пілотування реформи. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, чому реформа важлива, зазначає Osvita.ua.

Дивіться також Реформа передбачає зміни: чи змусять усіх 9-класників переходити в інші школи

Чому реформа старшої школи важлива?

Міністр заявив, що перехід на 12-річну школу – це не про "додатковий рік" навчання, а про приведення освітньої системи до європейського стандарту. Трансформація освіти є важливою умовою євроінтеграції України. А це також дозволить спростити процедуру визнання українських документів у світі.

11-річна освітня система сьогодні зберігається переважно в країнах, що залишаються в логіці минулого. Ми впроваджуємо підходи, які застосовуються в освітніх системах західних країн Європи,

– заявив Лісовий.

І додав, що ці зміни можуть бути менш помітними в інформаційному просторі, ніж інші реформи, але вони мають чіткі показники.

Їхнє виконання є важливою частиною нашого руху до членства в ЄС,

– уточнив очільник МОН.

Також він додав, що зараз у публічному просторі помітні спроби підважити реформу НУШ через обговорення питань, які не мають прямого стосунку до її змісту.

Зверніть увагу! Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.

Що відомо про реформу "Профільна"?