Пілотні ліцеї реформи старшої школи отримали тисячі євро на проєкти
- В Україні готуються до реалізації реформи старшої школи, у межах якої учні обиратимуть навчання в академічних ліцеях або коледжах після 9 класу.
- Шість пілотних ліцеїв отримали гранти на проєкти, серед яких створення цифрової бібліотеки, розвиток клубу "Небайдужі серця", запуск шкільного радіо та закупівля спортивного обладнання.
В Україні триває підготовка до "Профільної" – реформи старшої школи, фінальної ланки реформи НУШ. Після 9 класу підлітки вирішуватимуть, чи продовжити навчання в академічному ліцеї, чи обрати коледж.
Навчання в академічних ліцеях триватиме три роки (10, 11 і 12 класи). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Що відомо про втілення реформи
У вересні 2025 року 30 закладів-амбасадорів почнуть підготовчий етап пілотування. У 2026 році пілотування розширять на більшу кількість закладів. З 2027 року в усій країні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів / курсів.
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Які ліцеї отримали гроші на проєкти
Вищезгадані 30 ліцеїв першими спробують втілювати нові підходи до організації навчання, упровадять нестандартні вибіркові курси. Шість з них отримали гранти на реалізацію проєктів.
- Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" отримав 5000 євро на створення сучасної цифрової науково-дослідної бібліотеки.
- Фастівський академічний ліцей № 9 Київської області отримав 5000 євро на розвиток клубу "Небайдужі серця". Там проводитимуть тренінгові заняття з емоційного інтелекту, лідерських якостей, комунікацій, а також організовувати квести, благодійні акції, кіновечори тощо.
- Богодухівський ліцей № 2 Харківської області отримав 5000 євро на створення функціонального освітнього простору в укритті.
- Ліцей "Європейська освіта" у Кропивницькому отримав 4000 євро на запуск шкільного радіо й студії для запису подкастів.
- Стрийський ліцей "Гімназія імені Андрея Шептицького" Львівської області отримав 3000 євро на створення сучасного комфортного простору для фізичної активності учнів та вчителів під час перерв і уроків.
- Первомайський ліцей "Лідер" Миколаївської області залучив 3000 євро на закупівлю сучасного спортивного обладнання, щоб упровадити культуру здорового способу життя, створити спортивний простір для жителів громади й поліпшити фізичний і ментальний стан усіх учасників освітнього процесу.
Цьогоріч пілотні ліцеї також отримають субвенцію НУШ на обладнання для навчальних кабінетів. На це передбачили 500 мільйонів гривень.