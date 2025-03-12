Пілотні ліцеї реформи старшої школи отримали тисячі євро на проєкти

В Україні триває підготовка до "Профільної" – реформи старшої школи, фінальної ланки реформи НУШ. Після 9 класу підлітки вирішуватимуть, чи продовжити навчання в академічному ліцеї, чи обрати коледж.

Навчання в академічних ліцеях триватиме три роки (10, 11 і 12 класи). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що відомо про втілення реформи

У вересні 2025 року 30 закладів-амбасадорів почнуть підготовчий етап пілотування. У 2026 році пілотування розширять на більшу кількість закладів. З 2027 року в усій країні повноцінно запрацює мережа академічних ліцеїв, які пропонуватимуть учнівству вибір профілів, предметів / курсів.

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Які ліцеї отримали гроші на проєкти

Вищезгадані 30 ліцеїв першими спробують втілювати нові підходи до організації навчання, упровадять нестандартні вибіркові курси. Шість з них отримали гранти на реалізацію проєктів.

Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" отримав 5000 євро на створення сучасної цифрової науково-дослідної бібліотеки.

Фастівський академічний ліцей № 9 Київської області отримав 5000 євро на розвиток клубу "Небайдужі серця". Там проводитимуть тренінгові заняття з емоційного інтелекту, лідерських якостей, комунікацій, а також організовувати квести, благодійні акції, кіновечори тощо.

Богодухівський ліцей № 2 Харківської області отримав 5000 євро на створення функціонального освітнього простору в укритті.

Ліцей "Європейська освіта" у Кропивницькому отримав 4000 євро на запуск шкільного радіо й студії для запису подкастів.

Стрийський ліцей "Гімназія імені Андрея Шептицького" Львівської області отримав 3000 євро на створення сучасного комфортного простору для фізичної активності учнів та вчителів під час перерв і уроків.

Первомайський ліцей "Лідер" Миколаївської області залучив 3000 євро на закупівлю сучасного спортивного обладнання, щоб упровадити культуру здорового способу життя, створити спортивний простір для жителів громади й поліпшити фізичний і ментальний стан усіх учасників освітнього процесу.

Цьогоріч пілотні ліцеї також отримають субвенцію НУШ на обладнання для навчальних кабінетів. На це передбачили 500 мільйонів гривень.