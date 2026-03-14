Обрали 150 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи: що це за заклади
- Міністерство освіти і науки України обрало 150 ліцеїв для пілотування реформи старшої школи з 1 вересня 2026 року.
- Уряд виділив 1,2 мільярда гривень на оснащення цих пілотних ліцеїв, що сприятиме покращенню навчальних умов.
Міністерство освіти і науки України обрало і схвалило 150 ліцеїв у межах реформи старшої профільної школи. Вони будуть учасниками другого етапу пілотування з 1 вересня 2026 року.
У переліку – школи з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Які ліцеї обрали?
Серед учасників пілоту – різні типи закладів: міські та сільські ліцеї, заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання, з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250), єдині заклади на громаду та заклади з пансіоном. При цьому з гірських і прифронтових громад і заклади з навчанням мовами нацменшин. З переліком можна ознайомитися за посиланням.
Щоб стати пілотними, заклади освіти подавали заявки, збирали згоди батьків учнів та пройшли відбір комісії при МОН.
У цих ліцеях учні зможуть обирати напрям навчання та вчитися за новими програмами для обов'язкових і вибіркових предметів та курсів. Також у цих закладах освіти посилять профорієнтацію. Зокрема, там з'являться кар'єрні освітні радники. Вони допомагатимуть учням визначатися з профілем навчання тощо.
Цікаво! Старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ.
У МОН також повідомили, що цьогоріч уряд виділив 1,2 мільярда гривень на оснащення пілотних ліцеїв. Гроші скерують на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій, закупівлю комп'ютерів тощо.
Зверніть увагу! Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.
Що відомо про реформу старшої профільної школи?
Реформа НУШ триває вже понад 8 років.
З 2027 року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться вже 12 років.
- З 1 вересня 2025 року стартував експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Станом на кінець 2025 року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.