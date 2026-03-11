Шириться неправда про реформу старшої школи: у МОН спростували фейк про кількість учнів

Мережею шириться інформація про те, що у 10 – 12 класах має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи. У Міністерстві освіти і науки заявили, що це неправда.

Деталі на своїй сторінці у фейсбуці написала заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова. Також уточнила мінімальні вимоги.

Дивіться також "Пересидіти" не вдасться: у МОН розповіли про ключові зміни перед стартом реформи старшої школи

Скільки учнів має бути у ліцеї?

Посадовиця спростувала інформацію про те, що реформа старшої профільної школи передбачає створення академічних та професійних ліцеїв зі щонайменше 300 учнями у 10 – 12 класах. І додала, що законодавство не передбачає вимоги щодо конкретної кількості учнів у цих ліцеях.

Наразі є лише дві законодавчі умови у старшій школі: щонайменше два класи на паралелі та щонайменше три профілі навчання,

– наголосила вона.

І додала, що на паралелі можуть навчатися і 24 учні (три профілі по мінімум 8 учнів у групі). Тобто близько 72 учнів у старших класах загалом.

Зверніть увагу! В Україні станом на кінець минулого року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.

Як утворюють мережу ліцеїв?

За словами Кузьмичової, мережу ліцеїв громади формують з урахуванням цих норм і місцевого контексту. Адже зважають і на те, що заклади освіти розташовані у гірських територіях та у прифронтових регіонах. Там кількість учнів може бути меншою.

Водночас у межах пілотування орієнтиром є близько 60 учнів на паралелі – це показник, який дозволяє реально забезпечити учням вибір профілів і предметів,

– заявила заступниця міністра.

Дивіться також Уряд затвердив 3 мільярди гривень на НУШ: куди спрямують ці кошти

Що відомо про реформу старшої профільної школи?