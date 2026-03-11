Шириться неправда про реформу старшої школи: у МОН спростували фейк про кількість учнів
- МОН спростувало фейк про мінімум 300 учнів у старших класах у межах реформи "Профільна".
- У відомстві кажуть, що закон не вимагає конкретної кількості учнів.
- Реформа старшої школи передбачає два навчальні напрямки та 12-річну освіту з 2027 року, з експериментом з 2025 року.
Мережею шириться інформація про те, що у 10 – 12 класах має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи. У Міністерстві освіти і науки заявили, що це неправда.
Деталі на своїй сторінці у фейсбуці написала заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова. Також уточнила мінімальні вимоги.
Скільки учнів має бути у ліцеї?
Посадовиця спростувала інформацію про те, що реформа старшої профільної школи передбачає створення академічних та професійних ліцеїв зі щонайменше 300 учнями у 10 – 12 класах. І додала, що законодавство не передбачає вимоги щодо конкретної кількості учнів у цих ліцеях.
Наразі є лише дві законодавчі умови у старшій школі: щонайменше два класи на паралелі та щонайменше три профілі навчання,
– наголосила вона.
І додала, що на паралелі можуть навчатися і 24 учні (три профілі по мінімум 8 учнів у групі). Тобто близько 72 учнів у старших класах загалом.
Зверніть увагу! В Україні станом на кінець минулого року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.
Як утворюють мережу ліцеїв?
За словами Кузьмичової, мережу ліцеїв громади формують з урахуванням цих норм і місцевого контексту. Адже зважають і на те, що заклади освіти розташовані у гірських територіях та у прифронтових регіонах. Там кількість учнів може бути меншою.
Водночас у межах пілотування орієнтиром є близько 60 учнів на паралелі – це показник, який дозволяє реально забезпечити учням вибір профілів і предметів,
– заявила заступниця міністра.
Що відомо про реформу старшої профільної школи?
- З 2027 року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться вже 12 років.
- З 1 вересня 2025 року стартував експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.