Кабмін погодив Держстандарт профільної середньої освіти: що зміниться для учнів

Уряд України погодив Державний стандарт профільної середньої освіти. Його застосовуватимуть в академічних ліцеях (10 – 12 класи), закладах професійної (професійно-технічної), а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти (щодо здобуття повної загальної середньої освіти).

Цей стандарт передбачає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію. Зокрема, навчатися за академічним або професійним спрямуванням.

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Уряд затвердив Держстандарт профільної середньої освіти

Учні шкіл та студенти училищ і коледжів зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети / інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також предмети / інтегровані курси поза профілем.

Навчатися за новим стандартом учнівство й студентство почне з 1 вересня 2027 року (перша паралель / перший потік Нової української школи). До цього відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми й модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв тощо. Уже з 2025 року розпочнеться пілотування стандарту.



Які предмети вивчатимуть учні / МОН

Стандарт впровадить в українську освіту:

вибір профілю навчання, як-от: математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

години для вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за вибором. Кількість цих годин зростає з кожним роком навчання.

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Що мають знати учні про курси та профілі

Інтегровані курси / навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас – 280, 11 клас – 315, 12 клас – 420.

Інтегровані курси / навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас – 140, 11 клас – 315, 12 клас – 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси / навчальні предмети: 10 клас – 840, 11 клас – 630, 12 клас – 420.

Кількість годин на обов'язкові навчальні предмети й інтегровані курси найбільша в 10 класі. Цей рік є адаптаційним. Його мета – визначитися з обраним профілем, можливо, по-новому поглянути на різні предмети. Після 10 класу учні академічних ліцеїв, якщо потрібно, зможуть змінити профіль навчання без будь-яких освітніх втрат, повʼязаних із заглибленням у певний профіль. Адже відмінність між профілями в цей адаптаційний рік буде мінімальною.

Кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання. Якщо буде потреба, заклад освіти може підсилити цими годинами предмети або курси, обовʼязкові для всіх профілів.

Години на вибіркові курси або предмети охоплюють як профільні, так і позапрофільні предмети й курси. Це допоможе закладам освіти вповні реалізувати свою академічну свободу, а здобувачам освіти – розвиватися багатогранно.

Години для предметів і курсів за вибором можна перерозподілити на обовʼязкові навчальні предмети або курси за обраним профілем, але НЕ можна додати до загальнообовʼязкових курсів чи предметів. Саме така динаміка дасть змогу кожному й кожній вивчати саме те, що передбачено його / її індивідуальною освітньою траєкторією.

У тексті стандарту використали термін "клас / група" з огляду на те, що класно-урочна система – одна з можливих форм організації освітнього процесу. Отже, стандарт дає змогу формувати змінні групи для вивчення окремих освітніх компонентів (навчальних предметів, інтегрованих курсів, модулів тощо).

Вимоги до результатів навчання сформували на завершення 12 року навчання. Зафіксовано основні та поглиблені орієнтири для оцінювання. Основних мають досягти всі здобувачі освіти, а поглиблених ті, для кого відповідна галузь чи кілька галузей є профілеутворювальними. Важливо: поглиблених орієнтирів для оцінювання можна досягнути повністю або частково. Це залежить від змісту освітньої програми, яку створить заклад освіти під час формування профілів.

У базовому навчальному плані розподіл годин подали для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та спеціалізованої освіти. Варіанти розподілу годин залежать від того, за яким спрямуванням (академічним чи професійним) заклад освіти реалізуватиме цей Державний стандарт.

Окремі варіанти базового навчального плану запропоновано для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини.

Для закладів фахової передвищої освіти й закладів спеціалізованої освіти розподіл навчального навантаження (для класів / груп академічного спрямування) наведено в кредитах ЄКТС.

Державний стандарт профільної середньої освіти опублікують на сайті Кабінету Міністрів України впродовж пʼяти днів з моменту його затвердження.