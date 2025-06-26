У МОН спрогнозували, скільки закладів освіти налічуватиме мережа ліцеїв
- З 2027 року в Україні впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи.
- У МОН прогнозують, що мережа ліцеїв налічуватиме не більше ніж 2 тисячі таких закладів освіти.
З 2027 року в Україні втілюватимуть у життя реформу старшої профільної школи. У Міністерстві освіти і науки України вже спрогнозували, якою буде кількість академічних ліцеїв у мережі.
Вона налічуватиме не більше ніж 2 тисячі таких закладів освіти. Про це повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова у подкасті НУШ, зазначає 24 Канал.
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Що відомо про реформу старшої школи
Посадовиця каже, що наразі у межах затвердженої проєктної мережі кількість академічних ліцеїв становить близько 1800 закладів.
Прогнозуємо, що має бути не більше ніж 2000 академічних ліцеїв на всю Україну,
– уточнила заступниця міністра.
Зазначимо, що з 2027 року в Україні учні навчатимуться вже 12 років. Кожен школяр зможе обрати навчальний профіль, який йому цікавий.
З 1 вересня 2025 року стартує пілотування реформи в окремих ліцеях нашої країни.
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Ще торік колективи з 30 ліцеїв почали підготовку до пілоту: створили візії своїх закладів, співпрацюючи із закордонними ліцеями, аналізують потреби та можливості тощо.
Профільна середня освіта після втілення реформи матиме два спрямування.
- академічне: з поглибленим вивченням предметів (курсів) і підготовкою до здобуття вищої освіти;
- професійне: орієнтоване на ринок праці та на порівняно швидкий процес здобуття професії.
Раніше ми детально писали про те, що передбачає реформа профільної середньої освіти.