МОН має намір запровадити міждисциплінарні програми на бакалавраті у вишах. Вони допоможуть студенту більш усвідомлено обрати ту чи іншу спеціальність для навчання.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І розповів, що передбачає така новація.

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Обирати спеціальність можна буде не під час вступу у виш

Посадовець уточнив, що абітурієнти зможуть вступити на міждисциплінарну програму, наприклад, із суспільних наук, а тоді на другому році навчання обрати, що більше до вподоби: політологія, соціологія чи міжнародні відносини.

Або ж вступити на міждисциплінарну програму з ІТ, після певного періоду навчання обрати спеціальність – комп'ютерні науки, програмна інженерія чи кібербезпека,

– уточнив Винницький.

І наголосив, що це важливо для розуміння суб'єктності студента. Адже, за словами посадовця доволі часто абітурієнти після закінчення школи обирають спеціальність, а через рік розуміють, що помилилися. Тому Міносвіти хоче надавати студентам можливість перейти на іншу програму за іншою спеціальністю.

Раніше ми писали , що студенти в Україні зможуть закінчувати навчання на бакалавраті раніше або пізніше, аніж передбачає чотирирічна програма.

, що студенти в Україні зможуть закінчувати навчання на бакалавраті раніше або пізніше, аніж передбачає чотирирічна програма. Відповідні зміни запрацюють з нового навчального року.

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