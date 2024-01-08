Студентам надаватимуть пільгові кредити на навчання у виші

З нового навчального року студенти зможуть отримувати гранти від держави на здобуття вищої освіти. Надана сума здебільшого покриватиме лише частину вартості навчання у виші.

Решту суми студенти зможуть, якщо бажають, отримати вже як пільговий кредит. Його надаватимуть окремі банки, зазначив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький.

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Студентам надаватимуть пільгові кредити на здобуття вищої освіти

Так, державні банки надаватимуть студентові кредит терміном на 15 років. Отримані кошти він витратить на доплату до отриманого гранту від держави, аби загальною сумою оплатити своє навчання у виші.

Такий кредит планують видавати студентові за пільговими відсотками від 3% до 5%. Протягом передбачених 15 років він має повернути відповідну суму коштів.

У Міносвіти вважають, що така система дозволить надати державну підтримку щодо здобуття вищої освіти більшій кількості студентів, аніж зараз.

Раніше ми інформували , що в Україні у 2024 році стартує масштабна реформа вищої освіти.

, що в Україні у 2024 році стартує масштабна реформа вищої освіти. Посадовці, зокрема, планують змінити підходи до фінансування вищої освіти.

Так, абітурієнти отримуватимуть кошти на навчання і самі обиратимуть, у який виш їх "віддати".

Детально про погоджений законопроєкт, зокрема про гранти та державну підтримку читайте за посиланням.