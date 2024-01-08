Від чого залежатиме розмір гранту, який надаватимуть на навчання у вишах
Джерело:Міносвіти України
З нового навчального року в Україні змінять систему фінансування вищої освіти. Зокрема, видаватимуть частині студентів гранти на навчання у ЗВО.
Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ вступника. А також – вибору спеціальності.
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Від чого залежатиме розмір гранту на навчання у вишах
Грантове фінансування передбачатиме повне або часткове покриття вартості навчання.
На повне відшкодування вартості навчання зможуть розраховувати студенти, які матимуть найкращі результати ЗНО/НМТ та вибиратимуть спеціальності, які першочергово потребує держава,
– зазначили у Міносвіти.
Також повністю покриватимуть вартість навчання студентам-пільговикам.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Частково покриватимуть вартість навчання студентам, які отримають високі або середні результати ЗНО/НМТ.
Сума часткового покриття становитиме від 15 тисяч гривень на рік,
– повідомили у МОН.
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В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти
- В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти у 2024 році.
- Зокрема, мовиться про зміну підходів до фінансування та запровадження грантової системи.
- Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.
- Можливість безоплатно навчатися у ЗВО отримають найкращі, відповідно до конкурсного балу, абітурієнти.
- Також частину бюджетних місць нададуть пільговикам.
- Державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі.
- Натомість державні гранти, надані студентам, повністю або частково мають покрити витрати на навчання.
- На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.