Вступникам надсилатимуть грантові гроші на навчання у виші "на телефон"
З нового навчального року у межах реформи вищої освіти вступники до ЗВО отримуватимуть гранти на навчання. Ці гроші вони й витрачатимуть на здобуття вищої освіти.
Грантові кошти при цьому надсилатимуть на їхній телефон, зауважив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький.
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Вступникам надсилатимуть грантові гроші на навчання на телефон
Ці гроші вступники отримуватимуть за аналогією програми "єПідтримка"
Після отримання гранту абітурієнт сам обиратиме, у який виш та на яку спеціальність вступати. Відповідно підпише із цим ЗВО контракт та вкладе у нього свої кошти на здобуття вищої освіти. Здебільшого вступник зможе оплатити грантовими коштами лише частину вартості навчання у виші.Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Розмір гранту залежатиме від результату НМТ і покриватиме більшу частину вартості навчання.
Михайло Винницький вважає, що така модель фінансування вищої освіти буде справедливішою і дасть можливість більшій кількості вступників отримувати державну підтримку. На його думку, кількість таких осіб збільшиться з 40% до щонайменше 60%.
Важливо Гранти на навчання отримають найкращі: фінансування вищої освіти докорінно змінять
Масштабна реформа вищої освіти: що відомо
- Не так давно в Кабміні анонсували масштабну реформу вищої освіти у 2024 році.
- Посадовці мають намір змінити підходи до фінансування та запровадити грантову систему.
- Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.
- Навчатися безоплатно у виші зможуть найкращі за результатами НМТ абітурієнти.
- Частину бюджетних місць отримають пільговики.
- Держзамовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі.
- А державні гранти повністю або частково мають покрити витрати на навчання.
- На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.