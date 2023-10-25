У МОН розповіли, коли стартує реформа вищої освіти і чого чекати студентам та викладачам

У вересні 2024 році стартує реформа вищої освіти в Україні. Дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню, а студенти отримають більше свободи дій.

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону розповів, які новації містить реформа та чого чекати студентам і викладачам від законопроєкту "Про індивідуальні освітні траєкторії".

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Які новації передбачає реформа вищої освіти

Винницький розповів: законопроєкт дозволить студентам формувати своє навантаження по-іншому. Дотепер вони формували його за принципом 60 кредитів на рік.

Цей законопроєкт пропонує, що можна варіювати у межах 30 кредитів. Або навпаки – швидше закінчити бакалаврат – за 3 роки наприклад,

– уточнив він.

Посадовець пояснив, що це європейський стандарт – поєднання денної і дистанційної форми навчання. Натомість в Україні досі існує радянський рудимент освіти – заочна форма навчання. І європейські партнери це не дуже розуміють. Тож для того, аби повністю увійти у європейський простір вищої освіти, треба дещо змінити форми здобуття освіти в Україні.

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Що зміниться у роботі викладачів

Винницький також розповів, що реформа вплине на роботу викладачів у різний спосіб. При цьому наголосив, що заочна форма – це не про якість освіти. Натомість МОН хоче покращити якість освіти. Викладачі при цьому мають дещо змінити свій підхід, зокрема покращити навички щодо дистанційного навчання.

За останні три роки ми побачили, що є достатня кількість викладачів, які здатні дійсно надати якісні послуги із дистанційної освіти. Це та річ, яка зараз розвивається в Україні та за кордоном, і ми б хотіли посилити цей розвиток,

– наголосив заступник Лісового.

І додав, що університетське середовище – достатньо консервативне, але з часом в Україні звикнуть до новацій. За словами Винницького, Україна входить в європейський простір, тому ми маємо відповідати європейським стандартам.

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Чи усіх студентів стосуватимуться новації

Посадовець наголосив: ті студенти, які розпочали навчання за певною формою, так його і завершать. Законопроєкт стосуватиметься вступу і вступників 2024 року.

Ми впроваджуємо гнучкість стосовно вибіркових предметів, вступ можливий буде на галузь з можливістю обрання своєї спеціальності. Ці всі інновації стартують у вересні 2024 року,

– наголосив заступник очільника МОН,

І додав, що реформа націлена на те, щоб покращити суб'єктність українського студента. При цьому акцентував, що у студентів з'являється більше можливостей для вибору, але і більша відповідальність.