У Міносвіти зробили заяву про вибір студентів щодо дисциплін та викладачів

Цього року Міносвіти України планує реформувати систему вищої освіти. У відомстві переконані, що студенти мають мати можливість обирати додаткові предмети та викладачів.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що частина суспільства мислить у межах радянського стереотипу, мовляв, головною метою вищої освіти є підготовка фахівця до конкретної роботи.

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Якою є ціль вищої освіти

Посадовець зазначив, що цей стереотип походить із часів СРСР, коли освіта "забезпечувала кадри для народного господарства". Тому спеціалізовані виші були в той час дуже потрібними. Мовиться про аграрні, медичні, автотранспортні, водні, залізничні, лісотехнічні тощо

Зараз інший час, інші вимоги. Ціль дійсно вищої освіти – виховати суб'єктного громадянина, інтелектуала, критично мислячого професіонала,

– вважає Винницький.

Заступник Лісового також переконаний, що вища освіта має розвивати у студентів такі риси.

Але крім обов'язкових дисциплін, у студента мають бути максимально широкі можливості для вибору курсів, викладачів, спеціалізації в межах обраної спеціальності або міждисциплінарно. А вибір ширший, якщо заклад більший – не спеціалізований, а навпаки – широкопрофільний,

– резюмував посадовець.