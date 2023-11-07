Студентам-контрактникам планують повертати частину сплачених за навчання коштів

В Україні планують запровадити систему грантового фінансування здобуття вищої освіти. Вона має збільшити кількість студентів, які отримують фінансову підтримку від держави на навчання, на 30 – 40%.

Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками ГО "Прогресильні" зазначив, що грантова система започаткує інститут співфінансування в українській вищій освіті.

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В Україні планують запровадити співфінансування здобуття вищої освіти

Він переконаний: має працювати система, у межах якої держава покриває частину коштів навчання у системі вищої освіти.

Вінницький також вважає, що грантове фінансування підсилить широкий конкурс під час вступу до ЗВО. Він нікуди не зникне.

Якщо дотепер широкий конкурс був на бюджетне місце, і це було або на 100% фінансування студента, або на нуль, ти або попадав, або не попадав, то грантове фінансування передбачатиме те, що студент обирає той заклад, ту спеціальність, де він буде вчитись, заходить як контрактник, але частина його контракту оплачується за рахунок гранту,

– повідомив посадовець.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

І додав: замість того, щоб було 100-відсоткове, таке фінансування буде часткове, але більше осіб отримають кошти на навчання.

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Держава запровадить гранти на вищу освіту