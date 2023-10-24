Держава може працевлаштовувати студентів на кілька років для відпрацювання

Міносвіти України запропонувало працевлаштовувати студентів-бюджетників у разі пропозиції від роботодавця. Обов'язок щодо укладання відповідного договору можуть схвалити законодавчо.

Таку пропозицію передбачає законопроєкт МОН. Він має на меті реформування системи бюджетного фінансування навчання у вишах.

Дивіться також Студенти зможуть закінчити навчання у виші раніше

Студентів-бюджетників працевлаштовуватиме держава

Так, договір про працевлаштування студент має укласти протягом місяця з дати отримання відповідної пропозиції від роботодавця. Відповідно до документа студент після завершення навчання має відпрацювати мінімум три роки.

Студентів, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до пропозиції центру зайнятості, переведуть на навчання за контрактом. У разі відмови – відрахують із вишу.

Цей законопроєкт також пропонує встановити видачу грантів на навчання.

Важливо Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни