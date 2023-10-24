Таку пропозицію передбачає законопроєкт МОН. Він має на меті реформування системи бюджетного фінансування навчання у вишах.
Дивіться також Студенти зможуть закінчити навчання у виші раніше
Студентів-бюджетників працевлаштовуватиме держава
Так, договір про працевлаштування студент має укласти протягом місяця з дати отримання відповідної пропозиції від роботодавця. Відповідно до документа студент після завершення навчання має відпрацювати мінімум три роки.
Студентів, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до пропозиції центру зайнятості, переведуть на навчання за контрактом. У разі відмови – відрахують із вишу.
Цей законопроєкт також пропонує встановити видачу грантів на навчання.
Важливо Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни
Держава запровадить гранти на вищу освіту
- Міносвіти розробило альтернативний підхід до держфінансування навчання у вишах.
- Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.
- Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання.
- Гарантоване право на отримання гранту на вищу освіту нададуть вступникам-пільговикам.
- Розмір державного гранту та порядок надання коштів визначатиме уряд.