Такое предложение предполагает законопроект МОН. Целью является реформирование системы бюджетного финансирования обучения в вузах.

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Студентов-бюджетников будет трудоустраивать государство

Так, договор о трудоустройстве студент должен заключить в течение месяца со дня получения соответствующего предложения от работодателя. Согласно документу, студент после завершения обучения должен отработать минимум три года.

Студентов, не заключающих договор о трудоустройстве в соответствии с предложением центра занятости, переведут на обучение по контракту. В случае отказа – отчислят из вуза.

Законопроект также предлагает установить выдачу грантов на обучение.

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