У МОН розповіли, чи відбудеться масове об'єднання університетів

В Україні планують модернізувати мережу вищих навчальних закладів. Такі зміни необхідно здійснити на шляху України до ЄС.

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький зазначив, що мовиться про об'єднання окремих ЗВО. При цьому наголосив, що масового об'єднання не буде.

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Чи очікувати на масове об'єднання вишів в Україні

Посадовець зауважив: кожне об'єднання – це індивідуальна історія. Тобто на нього, як мінімум, мають дати згоду викладачі, студенти, громада. Тож цей процес відбуватиметься точково за наявності кризи у певному навчальному закладі.

Але з часом спеціалізованих закладів стане менше,

– зазначив Винницький.

І додав, що варто розуміти: навряд чи об'єднання, наприклад, педагогічного та аграрного вишів може створити новий хороший класичний університет.

Університет має бути водночас і хабом для отримання знань та компетенцій, і лабораторією, де завдяки освіті та особистостям викладачів формується унікальний світогляд,

– додав заступник Лісового.

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Яким має бути сучасний університет

Заступник очільника МОН також наголосив: виш не має бути такою собі "фабрикою зі штампування фахівців". Натомість на сьогодні далеко не всі вступники обирають професію усвідомлено. При цьому такі випускники вишів згодом не завжди цікаві роботодавцям.

Багато хто вважає, що університет є місцем підготовки. Але, на мою думку, він має бути місцем, де формується світогляд, здатність учитися новому, аналізувати,

– переконаний Винницький.