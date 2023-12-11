Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что говорится об объединении отдельных ЗВО. При этом он подчеркнул, что массового объединения не будет.

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Ожидать ли массового объединения вузов в Украине

Чиновник отметил: каждое объединение – это индивидуальная история. То есть на него, как минимум, должны согласиться преподаватели, студенты, община. Этот процесс будет происходить точечно при наличии кризиса в определенном учебном заведении.

Но со временем специализированных заведений станет меньше,

– отметил Винницкий.

И добавил, что следует понимать: вряд ли объединение, например педагогического и аграрного вузов может создать новый хороший классический университет.

Университет должен быть одновременно и хабом для получения знаний и компетенций, и лабораторией, где благодаря образованию и личностям преподавателей формируется уникальное мировоззрение,

– добавил заместитель Лисового.

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Каким должен быть современный университет

Замглавы МОН также подчеркнул: вуз не должен быть некой "фабрикой по штамповке специалистов". На сегодняшний день далеко не все поступающие выбирают профессию осознанно. При этом такие выпускники вузов впоследствии не всегда интересны работодателям.

Многие считают, что университет является местом подготовки. Но, по моему мнению, он должен быть местом, где формируется мировоззрение, способность учиться новому, анализировать,

– убежден Винницкий.

Раньше мы писали, что сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.