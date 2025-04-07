Нардеп при этом привел статистику университета по рейтингам и количеству аккредитаций образовательных программ. Об этом он рассказал в интервью УНН, отмечает 24 Канал.

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Бабак прокомментировал реорганизацию Юридической академии в Одессе

Бабак отметил, что меры по модернизации сети вузов в Украине, которые осуществляет МОН, соответствуют рекомендациям Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года. Они предусматривают оптимизацию сети учебных заведений на всех ее уровнях.

Относительно одесского вуза, председатель Образовательного комитета оперировал открытыми данными, в частности рейтингами и данными об аккредитации образовательных программ Одесской юракадемии и Одесского национального университета имени Мечникова, к которому присоединят ОЮА.

По аккредитации: в ОЮА из 50 имеющихся ОП, на которых получают образование соискатели, 15 ОП не имеют аккредитации (что составляет 30%), в ОНУ Мечникова из 133 имеющихся ОП, на которых получают образование соискатели, 10 ОП не имеют аккредитации (что составляет 7,5%). Вот коротко о том, как я оцениваю это решение,

– заявил он.

Бабак при этом не знает, сможет ли президент ОЮА Сергей Кивалов воспользоваться моментом ликвидации университета для приватизации сооружений заведения образования.

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