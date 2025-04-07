Нардеп при цьому навів статистику університету щодо рейтингів та кількості акредитацій освітніх програм. Про це він розповів в інтерв'ю УНН, зазначає 24 Канал.

Читайте Суд призупинив об'єднання Юридичної академії та Університету Мечникова в Одесі

Бабак прокоментував реорганізацію Юридичної академії в Одесі

Бабак зазначив, що заходи щодо модернізації мережі вишів в Україні, які здійснює МОН, відповідають рекомендаціям Європейської комісії у межах Пакету розширення Європейського Союзу 2023 року. Вони передбачають оптимізацію мережі закладів освіти на всіх її рівнях.

Щодо одеського вишу, голова Освітнього комітету оперував відкритими даними, зокрема рейтингами та даними про акредитацію освітніх програм Одеської юракадемії та Одеського національного університету імені Мечнікова, до якого доєднають ОЮА.

Щодо акредитацій: в ОЮА з 50 наявних ОП, на яких здобувають освіту здобувачі, 15 ОП не мають акредитації (що становить 30%), в ОНУ Мєчнікова з 133 наявних ОП, на яких здобувають освіту здобувачі, 10 ОП не мають акредитації (що складає 7,5%). Ось коротко про те, як я оцінюю це рішення,

– заявив він.

Бабак при цьому не знає, чи зможе президент ОЮА Сергій Ківалов скористатися моментом ліквідації університету задля приватизації споруд закладу освіту.

Дивіться також Скільки вишів МОН "скоротило" за рік в Україні

Реорганізація Одеської юракадемії: коротко