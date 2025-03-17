Також суд заборонив звільняти співробітників правового вишу до завершення справи. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Думську.

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Об'єднання Юракадемії та Університету Мечникова призупинили

Позов подав декан криворізької філії юракадемії Віталій Залужний (не плутати з Валерієм Залужним, ексголовкомом ЗСУ ) , який вважає постанову Кабміну про об'єднання двох вишів незаконною. Він вимагав визнати протиправним і скасувати розпорядження уряду та наказ МОН про реорганізацію Академії.

Київський окружний адмінсуд задовольнив заяву про забезпечення позову частково. Тобто не заборонив об'єднання, а лише призупинив процес до розгляду позову по суті.

У МОН запевняли, що реорганізація не вплине на студентів негативно.

Вони продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили, без змін умов фінансування. Зберігаються бюджетні місця та вартість контрактів. Перехід програм Юракадемії до Одеського національного університету імені Мечникова відбудеться поступово протягом 2025 року,

– запевняли у відомстві.

Зауважимо, що про об'єднання двох вищезгаданих вишів стало відомо у середині лютого цього року. Рішення також прокоментував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.