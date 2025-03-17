Также суд запретил увольнять сотрудников правового вуза до завершения дела. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Думскую.

Читайте Кивалов лишится должности: Одесскую юридическую академию реорганизуют

Объединение Юракадемии и Университета Мечникова приостановили

Иск подал декан криворожского филиала юракадемии Виталий Залужный (не путать с Валерием Залужным, экс-главой ВСУ ) , который считает постановление Кабмина об объединении двух вузов незаконным. Он требовал признать противоправным и отменить распоряжение правительства и приказ МОН о реорганизации Академии.

Киевский окружной админсуд удовлетворил заявление об обеспечении иска частично. То есть не запретил объединение, а лишь приостановил процесс до рассмотрения иска по существу.

В МОН уверяли, что реорганизация не повлияет на студентов негативно.

Они продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили, без изменений условий финансирования. Сохраняются бюджетные места и стоимость контрактов. Переход программ Юракадемии в Одесский национальный университет имени Мечникова состоится постепенно в течение 2025 года,

– уверяли в ведомстве.

Заметим, что об объединении двух вышеупомянутых вузов стало известно в середине февраля этого года. Решение также прокомментировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.