Реформа вищої освіти: що буде зі студентами, які розпочали навчання за старою системою

В Україні анонсували реалізацію реформи вищої освіти. Заочну та вечірню форми навчання, зокрема, має замінити дистанційна.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що студенти зможуть закінчити навчання за тими правилами, відповідно до яких навчалися. При цьому наголосив: законопроєкт має ще ухвалити Рада.

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Як завершать навчання чинні студенти після реформи вищої освіти

Віцепрем'єр наголосив: така масштабна реформація необхідна, якщо ми хочемо, щоб якість вищої освіти була на високому рівні, а окремі виші не продавали дипломи.

Також він зауважив, що треба обговорювати ще й такі питання як:

правила обрання ректорів;

модель фінансування вишів;

фінансування державних місць.

Є багато ще складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати,

– наголосив Федоров.

І акцентував також на необхідності появи менеджерів, які б ефективно трансформували виші.