"6 мільярдів на укриття у школах": Шмигаль розповів про реформи та зміни в українській освіті

В Україні продовжують облаштовувати укриття у закладах освіти, аби діти могли навчатися очно. Зокрема, на облаштування сховищ у школах цьогоріч уряд виділить понад 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2025" у Львові, передає 24 Канал. Також він розповів про чинні реформи у сфері української освіти.

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Як забезпечують безпеку освітнього процесу в Україні

Очільник Кабміну розповів, що завдяки вчителям, зокрема, вдалося забезпечити безперервність освітнього процесу у час війни та адаптувати його до викликів воєнного часу.

Шмигаль зауважив: системні реформи та зміни у сфері освіти продовжують втілювати у життя, аби українські діти реалізували себе у цьому динамічному та мінливому світі. Та передовсім навчання наших дітей має бути безпечним і якісним. Для цього в Україні створюють школи-укриття.

Будуємо зараз близько двохсот таких шкіл в усіх прифронтових регіонах, де безпекові ризики особливо високі. Загалом в облаштування шкільних укриттів цього року ми будемо інвестували понад 6 мільярдів гривень,

– повідомив прем'єр.

Так само, за словами прем'єра, в Україні створюють безпечне середовище для навчання дітей. Зокрема, у школах запроваджують посади офіцерів безпеки, адже це вимоги часу.

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Які ще зміни та реформи втілюють

Закуповують і "школярики". Щороку від 400 – до 500. Потребу у шкільних автобусах планують повністю закрити найближчим часом, аби діти мали можливість здобувати якісну освіту.



У Львові триває фестиваль "Вчителі майбутнього 2025" / Фото 24 Каналу

Також, за словами Шмигаля, триває реалізація програми забезпечення учнів безоплатним шкільним харчуванням. Зараз можливість поїсти у школі безоплатно мають учні початкової школи. З вересня програму поширять на учнів на прифронтових територіях. З часом – на усіх українських школярів.

У межах програми "Школа офлайн" повернули на очне навчання вже 164 тисячі учнів. Плануємо повернути 300 тисяч школярів. Це життєво необхідний крок,

– додав посадовець.

Також продовжують втілювати у життя реформу НУШ. Триває і модернізація майстерень у профтехах тощо.

Нагадаємо, що на фестиваль "Вчителі майбутнього", який триватиме у Львові протягом 19 – 20 червня, зібралися понад дві тисячі провідних педагогів країни та експертів. У межах заходу запланували понад 250 заходів, зокрема лекції, дискусії та презентації з відомими українськими та світовими спікерами. 24 Канал є медіапартнером фестивалю.