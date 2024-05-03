Регіони отримають мільярд гривень на закупівлю "школяриків"

Уряд України погодив порядок розподілу 1 мільярда гривень субвенції на шкільні автобуси. Кошти надаватимуть усім регіонам пропорційно до кількості учнів.

Комісія Міносвіти України розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості школярів, які потребують підвезення. Обласні державні (військові) адміністрації мають при цьому подати відповідні дані.

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Громади отримають кошти на "школярики"

Водночас прифронтові області отримають вищу пріоритетність. Це, зокрема, такі області:

Харківська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Херсонська;

Чернігівська.

Саме в них доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів. Шкільні автобуси довозитимуть дітей до шкіл з укриттями,

– розповіли у МОН.

У МОН кажуть, що підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до безпечніших територій у школи з укриттями.

Комісія МОН формує пропозиції щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від обласних військових адміністрацій.