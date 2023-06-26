За рекордні хвилини склала на максимум: випускниця з Харкова вразила результатами НМТ

Випускниця харківської школи № 51 Аліна Герасименко склала національний мультипредметний тест з української мови за рекордні 15 хвилин з максимальним результатом – 200 балів.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Вона додала, що дівчина також успішно склала екзамен з історії України, допустивши всього одну помилку.

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Як дівчина навчалась під час війни

Українським дітям зараз не легко навчатися, адже через постійні обстріли росіян вони часто вчаться без світла, в укриттях, вимушені виїжджати з міста й не можуть спілкуватися зі своїми однолітками. Зокрема, харківська рекордсменка з НМТ побачила свою вчительку з української мови та клас вперше з 24 лютого 2022 року.

Мені просто дуже подобається багатство нашої мови. Я дуже люблю читати словники, дізнаватися нові слова. Під час навчання у початковій школі панувала думка, що нібито українська мова не цікава й дуже схожа з російської. Однак насправді наша мова дуже багата й за це я її полюбила,

– розповіла Аліна.

На жаль, через навалу російських загарбників школярка вимушена була ховатися від постійних обстрілів росіян у ванній й перші три місяці повномасштабного вторгнення рідко заходила у свою кімнату.

Реакція вчительки

Вчителька Аліни була вражена швидкістю та результатом своєї учениці. Також вона розповіла, що випускниця пішла далеко у своїй самоосвіті. Майбутня студентка відкрила для себе чимало українських блогерів, переглядає різні відео, знає силу-силенну інформації з історії, фольклористики та етнографії.

Я знаю точно, що Аліна повністю вивчила словник репресованих слів Орисі Демської та почала активно їх використовувати у повсякденному спілкуванні,

– додала вчителька харківської рекордсменки.

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